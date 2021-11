Fondation François Schneider : “Faciliter l’approche des publics”

Etablie à Wattwiller, en Alsace, la Fondation François Schneider, créée en 2000, mène plusieurs actions à destination des publics locaux, français et internationaux, avec pour concept original ; et visionnaire ; la thématique de l’eau. Attributions de prix et de bourses, résidences, constitution d’une collection et organisation d’ambitieuses expositions sont au cœur du travail de cette entité dirigée depuis avril 2017 par Marie Terrieux. Rencontre.