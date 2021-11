Elisabeth Badinter évoque la Fondation de la Vocation

Pionnière en France dans le domaine du mécénat et de la philanthropie : la Fondation de la Vocation, érigée en 1960 par Marcel Bleustein-Blanchet – inventeur avec Publicis de la publicité moderne –, distingue et soutient la vocation appliquée au domaine professionnel. Neuropsychiatre, boulanger, styliste de mode ou ferronnier d’art... quelque 300 métiers sont ainsi illustrés et accompagnés par la Fondation. L’Officiel Art a rencontré la fille de Marcel Bleustein-Blanchet – présidente de la Fondation de la Vocation depuis la disparition de son père (1996) –, la philosophe et essayiste Elisabeth Badinter.