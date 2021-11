Qui sont les lauréats du 20e Prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la main

L'Officiel Art

Fondation Michelle et Antoine Riboud: “Encourager et soutenir les jeunes”

Créée en 1998 par Antoine Riboud, fondateur du groupe Danone, et Michelle Ferier, la Fondation Michelle et Antoine Riboud s’attache, via des bourses et des prix, à identifier, encourager et soutenir les jeunes qui font le choix de suivre la filière des métiers d’art. Aujourd’hui dirigée par Gilles Riboud, fils du fondateur, elle mène plusieurs actions en synergie avec l’Institut national des métiers d’art (INMA) pour soutenir l’entrée dans la vie professionnelle de ces jeunes (Prix Avenir Métiers d’Art, prêts d’honneur). L’Officiel Art a rencontré Gilles Riboud, Marie-Hélène Frémont, directrice de l’INMA et Nicolas Rizzo, directeur du développement, de l’innovation et de la communication.