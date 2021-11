Qui était au lancement de l'Officiel Art International à Londres ?

L'Officiel Art lançait, le week-end dernier, son édition internationale à The Store X, au coeur de Londres. Sous le haut-patronage de la maison Chloé, les invités ont pu également avoir un preview exclusif de l'exposition STRANGE DAYS: MEMORIES OF THE FUTURE lors de l'évènement, rythmé par les performances des artistes Cecilia Bengolea, Craig Black Eagle et Erika Miyauchi. Retour sur une soirée qui ravivait, le temps d'une nuit, le Swinging London.