Bourgogne Tribal Show : pourquoi il faut y aller

La Bourgogne ce sont les abbayes, les petits chemins creux, les cours d’eau bucoliques, les vins d’exception et cette ruralité qui signe les plus beaux paysages de France. Mais c’est aussi un événement qui, pour la troisième année, vient poser ses tréteaux entre pierres et pâturages, pour donner à voir – et à acquérir– des pièces d’arts premiers, lors d’un moment hors du temps... Julie Arnoux, déléguée générale de la société des Amis du Quai-Branly et associée fondatrice de Gus Adler & Filles évoque cette 3e édition (25-27 mai).