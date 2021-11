Se ressourcer au Domaine des Etangs

Au cœur de la Charente, un château, des dépendances abritant des chambres et suites 5*, un restaurant étoilé, des étangs, des forêts. Un lieu préservé des nuisances, que Garance Primat a souhaité rendre, autant que faire se peut, à la nature. Et ouvrir à l’art contemporain. Il est présent dans les chambres et, depuis plusieurs mois, dans un lieu dédié librement ouvert à la visite, la Laiterie. Ainsi, après une exposition inaugurale sur le thème “Poussières d’étoiles” orchestrée par Hervé Mikaeloff et Ingrid Pux, cette collectionneuse d'art a de nouveau sollicité les commissaires autour de “La Lumière des Mondes”, un ensemble d’une trentaine d’œuvres de vingt-cinq artistes internationaux. L’occasion de revenir sur les origines du projet.