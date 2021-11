Pourquoi il faut naviguer sur le site de la Fondation d'entreprise Ricard

On la connaît pour son solide soutien – exercé depuis plus de 20 ans – auprès des artistes de la scène française via, notamment, une programmation d’expositions. La Fondation d’entreprise Ricard va plus loin, en orchestrant TextWork, une plate-forme web bilingue de textes critiques inédits sur les artistes. Entretien avec Colette Barbier, directrice de la Fondation.