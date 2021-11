Pierre et Gilles : "Notre style est venu de notre rencontre"

On pensait connaître leur œuvre par cœur, tant elle fait partie de l’imaginaire pop collectif. Une superbe exposition, bien nommée “La Fabrique des idoles”, à la Philharmonie de Paris, donne à redécouvrir la richesse, les nuances et l’éclat contemporain des portraits de Pierre et Gilles – qui nous répondent d’une seule voix.