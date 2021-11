Max Mara Art Prize for Women - Iwona Blazwick

Directrice de la Whitechapel Gallery de Londres, critique d’art et présidente du jury du Max Mara Art Prize for Women, Iwona Blazwick évoque le travail de la dernière lauréate, Emma Hart, et revient sur la teneur et la portée de ce prix dont les finalistes de la 7e édition viennent d'être sélectionnées.