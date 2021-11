Les affinités électives de COS

Ni coefficient d’occupation des sols et encore moins complément d’objet second, COS est, en toute simplicité, l’acronyme de “Collection of Style”. Soit, du haut de ses dix ans d’existence, un condensé de success story, né dans le giron du groupe H&M. Son credo, porté haut par Karin Gustafsson, directrice artistique de la maison : chic minimaliste, flirtant parfois avec le brutalisme, irrigué d’un attrait immodéré pour l’art, l’architecture et le design. Inclinations assumées, à découvrir dans les diaporamas ci-dessous.