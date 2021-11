Quand Joana Vasconcelos enchante Le Bon Marché

Ses penchants marqués pour la création contemporaine, via sa Carte Blanche à un artiste, ont placé Le Bon Marché Rive Gauche sur le calendrier des rendez-vous incontournables des mois de janvier et février. L’édition 2019 délivre la vision spectaculaire de l’artiste portugaise Joana Vasconcelos, instillée dans les vitrines et les espaces intérieurs.