Qui sont les lauréats du 20e Prix Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la main

Une salle comble, de nombreux anciens lauréats présents, de prestigieux invités, une atmosphère chargée de sérénité, d'émotion et, disons-le, de bonté : la cérémonie de remise de la 20e édition du Prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main – tenue le 3 octobre dernier – a une nouvelle fois conquis l’assemblée par la qualité des projets récompensés, la sincérité et la détermination des lauréats et l’engagement généreux et assidu de la Fondation Bettencourt Schueller. “20 ans, l'âge de tous les possibles”, a déclaré Françoise Bettencourt Meyers en ouverture de la cérémonie... Retour en images sur les artisans d'art distingués.