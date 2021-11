La fabrication des imaginaires sur l’immigration

En prise avec les questionnements sociétaux cruciaux, le Musée de l’Histoire de l’immigration poursuit sa série d’expositions visant à explorer, via un solide travail scientifique, les différentes facettes des immigrations qui, dès la fin du XIXe siècle et au gré des colonisations, ont imprégné l’Europe. La Grande-Bretagne et la France, ex-empires coloniaux, ont dès le début des années 1960 été confrontés au prisme de la décolonisation. Benjamin Stora, historien et président du conseil d’orientation du Palais de la Porte Dorée nous éclaire sur le sujet. Une exposition à ne pas manquer, tenue dans l’un des édifices les plus intéressants de la capitale.