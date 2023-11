L'Officiel Art Collector Square consacre une vente à Picasso À l'occasion des 50 ans de la mort de Pablo Picasso, le département Art & Collection de Collector Square lui rend hommage lors d’une vente dédiée, réunissant plus d’une trentaine d’œuvres de l’artiste, dont des céramiques des années 1950 et des estampes.

Pablo PICASSO (1881 - 1973) Ambroise Vollard et son chat - 1960 COMMUNIQUÉ DE PRESSE - OCTOBRE 2023 PICASSO - ART & COLLECTION Eau-forte et aquatinte en couleurs sur papier Signé au crayon en bas à droite et numéroté ‘109/200’ en bas à gauche Editeur/Imprimeur : Atelier Lacourière, Paris 19 800 €