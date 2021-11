Osanna Orlowski (Collector Square) : "il y a encore du pouvoir d’achat en France"

Lancé il y a 4 ans par Nicolas Orlowski - fondateur et PDG de la maison de ventes et enchères ArtCurial - et Loïc Bocher - spécialiste dans les nouvelles technologies -, Collector Square s’impose comme une plateforme de produits d’occasion ultra-luxe, aussi bien au niveau de la sélection que du service. Rencontre avec sa secrétaire générale Osanna Orlowski, qui décrypte le marché actuel de l'occasion de luxe.