Burberry comme vous ne l'avez jamais vu

La célèbre maison fondée en 1856 par le Britannique Thomas Burberry a régulièrement inscrit la création artistique au rang de ses inspirations. Peinture, littérature et musique ont ainsi posé leur empreinte au fil des collections. Rien de surprenant donc à ce que Burberry propose une exposition de photographies dédiée au thème du “British Way of Life”. Orchestrée sur trois niveaux, la mise en espace d’un florilège d’images – Karen Knorr, Bill Brandt, Martin Parr... – ponctuée d'un choix pointu de silhouettes rappelle combien l’Outre-Manche abrite de génie et folie créatrice.