Pier Paolo Pasolini, messager des temps incertains

Au sein de l’un des emblèmes du baroque et de l’“idéologie” qu’il imprime (l’église San Paolo Converso à Milan), Pierre-Alexandre Mateos et Charles Teyssou interrogent les orchestrations nouvelles des autorités et abus d’autorité à l’égard des sociétés, des individus et des corps, via l’inclination de Pier Paolo Pasolini pour la figure de saint Paul. Un passionnant exercice illustré par un choix d’artistes tels que Michel Auder, Armature Globale, Gianni Pettena, Paul-Alexandre Islas, Ken Lum, Lili Reynaud Dewar.