Alexis Tricoire investit Beaugrenelle Paris

A quelques encablures de la Tour Eiffel, Beaugrenelle abrite une centaine de marques et développe, depuis son ouverture, un intérêt spécifique pour la création artistique. On peut ainsi y découvrir un Grand Mobile de Xavier Veilhan, des salles de cinéma conçues par Ora-ïto et le restaurant Eclectic imaginé par Tom Dixon. Mais le lieu accueille également des expositions. Ainsi, après la performance de Julio Le Parc dans le cadre de la Nuit Blanche (2012), l’exposition partenaire de la Fiac “Think Big” (2015), les œuvres éphémères de Felice Varini en 2017, les visiteurs peuvent découvrir (jusqu’au 29 avril) les métamorphoses réalisées par le designer végétal Alexis Tricoire. Rencontre.