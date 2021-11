Nos meilleures adresses pour un week-end à Zurich

Avec ses paysages d'eau et de montagne, son savant mélange de ruelles médiévales, d'artères aux façades néo-classiques et de districts de style industriel, la métropole adulée au temps des romains cultive avec une chaleureuse amabilité une véritable “lac'titude”. Zurich est hors norme et délicieusement addictive.