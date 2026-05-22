Le SAX Boat, nouvelle signature ultra luxe de l'Hôtel SAX Paris
Avec le SAX Boat, SAX Paris prolonge son art de vivre raffiné sur la Seine et devient le premier hôtel à offrir à ses hôtes une expérience privée et ultra luxe au fil de l’eau.
Avec le SAX Boat, SAX Paris prolonge son art de vivre raffiné sur la Seine et devient le premier hôtel à offrir à ses hôtes une expérience privée et ultra luxe au fil de l’eau.
Née d’une amitié ancienne et d’un amour commun pour l’artisanat, la collection capsule de Gabriela Hearst et Paul Smith conjugue tailoring, mémoire familiale et paysages intérieurs dans une élégance profondément contemporaine.