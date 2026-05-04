Ponts de Mai : 5 lieux d'âme pour s'évader avec élégance
Ces cinq adresses singulières invitent à ralentir et à savourer les Ponts de Mai entre nature, design et art de vivre.
Ces cinq adresses singulières invitent à ralentir et à savourer les Ponts de Mai entre nature, design et art de vivre.
Dans l’écrin feutré de ce palace parisien à l’allure de paquebot Art déco, un soin signature réinvente l’idée même de la mise en beauté. 78 minutes chrono pour une peau prête à défiler, entre haute technologie, gestuelle experte et science cellulaire suisse de pointe.
Le dernier récit créatif de Robert Wun se déploie comme un voyage en trois actes, où la couture retrouve sa véritable nature : une expression pure, suspendue entre courage et imagination. Dans la vidéo officielle de Runway, l’un des morceaux clés de « Il diavolo veste Prada 2 », Lady Gaga en incarne toute l’essence, vêtue d’une silhouette couture issue de la collection printemps-été 2026.