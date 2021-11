L’Italie des écrivains : plaidoyer pour Naples

Ecrivain à la plume élégante, sismographe du sentiment amoureux, Philippe Vilain a publié une dizaine de romans aux éditions Gallimard et Grasset, dont Pas son genre, adapté au cinéma par Lucas Belvaux. Il vit entre Naples et Paris et dirige la collection Narratori Francesi Contemporanei aux éditions Gremese à Rome en plus d’enseigner l’écriture sur le site EKRIRE (philippevilain90.wixsite.com/ecrire).