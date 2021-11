“Fracture” : découvrez la bande-annonce de la première série produite par Balmain

Save The Date

Olivier Rousteing : "Brigitte Macron fait partie de ma Balmain Army"

Impossible de parler des red carpets ou des raouts de mode sans évoquer son nom. Olivier Rousteing est bel et bien le couturier star du monde glam’ et bling. De Beyoncé à Brigitte Macron en passant par Le Collectif Noire N’est Pas Mon Métier, avec sa Balmain Army il explose les lignes d’une mode aux contours trop lisses. Portrait d’un jeune homme over brillant.