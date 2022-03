Femmes

Lady Di : et si on s’inspirait de ses tenues iconiques pour nos looks de printemps ?

En chemise immaculée et jean brut, robe de soirée sexy, tailleur détourné ou même sweat oversized et short de cycliste pour une allure sportswear, Lady Di cultivait un style aux accents 90s indentifiable entre mille. Autant de looks pointus, dont on ferait bien de s’inspirer pour le printemps.