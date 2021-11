Mert & Marcus collaborent avec Dsquared²

lls shootent pour les magazines de mode les plus prestigieux, réalisent des campagnes de pub pour les marques influentes, la National Portrait Gallery leur a consacré une monographie et ils viennent de recevoir le prix Isabella Blow for Fashion Creator à l’occasion des Fashion Awards 2018 à Londres. La réputation des photographes Mert Alas et Marcus Piggott n’est donc plus à faire. Mais la collaboration mode manquait à leur vaste champ d’action : c’est désormais chose faite avec le lancement de la capsule Mert & Marcus 1994 x Dquared2 réalisée avec Dean et Dan Caten.