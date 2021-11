Peut-on acheter un sac et respecter l'environnement ?

Acheter sans autre remord que le solde de votre compte bancaire qui descend inexorablement ? C'est possible. Farfetch a fait équipe avec la fondation caritative Only the Brave, invitant 6 maisons à créer un sac dont les bénéfices seront reversés à la lutte pour la sauvegarde de la planète.