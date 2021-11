Wimbledon 2019 : les meilleurs looks des stars en tribunes

Après la Fashion Week haute couture, les gradins de Wimbledon sont le rendez-vous stratégique des stars au début du mois juillet. On y aperçoit Kate Middleton, Meghan Markle, Kendall Jenner ou encore Sienna Miller, toutes plus stylées les unes que les autres. Retour en image sur les looks qu'il ne fallait pas rater en tribunes.