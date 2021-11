Romain Gavras : "Faire un film prêcheur ou moraliste me soûle"

Le réalisateur français, fils du monstre sacré Costa-Gavras, n’a pas encore ouvert les portes de son "Monde est à toi" lorsque nous le croisons dans les couloirs moquettés du Martinez, en chemise hawaïenne et claquettes-chaussettes. Projeté quatre heures plus tard, devant la brochette Adjani, Cassel, Amamra, Leklou et 900 cinéphiles en presque fracs, le long-métrage, en salles ce mercredi 15 août, électrise...