Oulaya Amamra : "Divines m'a servi de déclic"

En 2012, quand elle monte les marches du Palais des festivals pour Le Commencement, court-métrage de Guillaume Tordjman, Oulaya Amamra se dit encore qu’elle aimerait devenir pédiatre, nutritionniste, peut-être... Puis viennent les cours de théâtre à la MJC de Viry-Châtillon, sous la houlette de sa sœur et mentor Houda Benyamina, le tournage de Divines et, dans la foulée, le sacre à Cannes et aux César... Bientôt à l’affiche de Le monde est à toi de Romain Gavras, dans lequel elle campe un personnage de banlieusarde à l’assurance de façade, la jeune femme de 21 ans poursuit ses études de théâtre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique à Paris... Le saint des saints des comédiens.