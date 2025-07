Il est producteur de théâtre à New York, mais c’est pour son potentiel mode que Jordan Roth fait parler de lui. Invité mais aussi protagoniste, il défile en janvier 2023 pour les collections Couture d’Automne 2023 de Ronald van der Kemp, Lúchen et Thom Browne, pour les collections Couture Automne 2022 de Yuima Nakazato et de Thome Browne, et vient même clore le défilé Batsheva pendant la NYFW de septembre 2022 comme mariée. Client fidèle et adulé, exclusivement amateur de Haute Couture, le plus visionnaire des aficionados de sa génération nous a dévoilé sa routine et ses coups de cœur Couture. Rencontre.