Quand le Tout-Hollywood dansait autour de la plus petite piscine de Paris

Disparu le 8 mai dernier à 68 ans, Hubert Boukobza a animé un phare de la nuit des années 1980 et 1990 : les Bains-Douches. Ce grand prince noctambule et généreux, aussi timide que mégalo, réalisa son plus grand rêve : faire danser le Tout-Hollywood au bord de la plus petite piscine de Paris.