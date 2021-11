"You Need To Calm Down" : Taylor Swift se réconcilie avec Katy Perry dans son nouveau clip

A l’occasion du mois des fiertés, Taylor Swift dévoile un clip aux couleurs de l'arc-en-ciel placé sous le signe de l'acceptation et de la réconciliation, intitulé "You Need To Calm Down." Elle s’offre notamment des apparitions de guest stars, figures célèbres de la communauté LGBTQ+ avant d’enterrer la hache de guerre avec Katy Perry.