Pop Culture

"Stranger Things" : le préquel de Vecna arrive enfin sur Netflix

Netflix s’apprête à diffuser Stranger Things: The First Shadow, le préquel théâtral qui explore les origines troubles de Henry Creel, futur Vecna.

13.02.2026 by Pauline Borgogno
head person face angry photography portrait
© Netflix

Tags

pop-culturenetflixserieprequelstranger-things

