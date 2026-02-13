L'hybridation audacieuse de Jimmy Choo et noir kei ninomiya
Présentée à Paris pour le printemps-été 2026, la capsule Jimmy Choo x noir kei ninomiya scelle la rencontre d’un luxe artisanal et d’une avant-garde sans frontières.
Présentée à Paris pour le printemps-été 2026, la capsule Jimmy Choo x noir kei ninomiya scelle la rencontre d’un luxe artisanal et d’une avant-garde sans frontières.
À l’occasion du lancement européen de la série FX Love Story : John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, Vestiaire Collective dévoile une sélection exclusive de plus de 800 pièces de seconde main inspirées de l’esthétique minimaliste et intemporelle du couple mythique.