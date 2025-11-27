Articles associés

Pop Culture

Leighton Meester et Jared Padalecki, réunis dans nouvelle rom com de Noël signée Netflix

Un film adapté du best-seller The Bodyguard réunit Leighton Meester et Jared Padalecki sous la direction d’Elizabeth Allen Rosenbaum pour une romance réjouissante.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
Pop Culture

Eva Green rejoint le casting de le série "Mercredi" en tante Ophélia

L’actrice française rejoint la saison 3 de Mercredi pour incarner la mystérieuse tante Ophélia, figure aussi redoutée qu’attendue.

27.11.2025 by Pauline Borgogno
Pop Culture

"Saturn Return" : le drame à venir avec Charles Melton, Rachel Brosnahan et Will Poulter

Le nouveau film de Greg Kwedar suit trois vies entre amour, perte et passage à l’âge adulte.

08.09.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Quand Alaïa collectionne Dior : une rencontre d’exception entre deux légendes de la mode

Cet automne, une double exposition exceptionnelle célèbre l’admiration et l’influence mutuelle entre Alaïa et Dior à travers une collection unique.

10.09.2025 by Pauline Borgogno
Food

Yazid Ichemrahen : « je suis un couturier du goût »

A deux pas de la place des Victoires, le pâtissier Yazid Ichemrahen ouvre sa « maison ». L’amateur peut y découvrir plusieurs de ses créations salées et sucrées.

27.11.2025 by Eliott Offenstadt
© Photography by Matthieu Salvaing for Hartis Paris

Design

Hugo Besnier, designer : « l’art de la convivialité m’anime avant tout »

Le designer a pris ses quartiers dans un appartement prestigieux du septième arrondissement de Paris où il expose plusieurs de ses créations, éditées par son studio, Hartis. Rencontre avec une étoile montante de la création française.

27.11.2025 by Eliott Offenstadt
Peuterey automne-hiver 2025/26

Shopping

Quelle doudoune pour affronter un froid polaire ?

Alors que les températures ne cessent de chuter, Peuterey dévoile une nouvelle collection qui s'inspire de la campagne anglaise, pour rester au chaud avec allure. 

27.11.2025 by Karen Rouach
Louis Vuitton Monterey

International Watch Review

Louis Vuitton Monterey : une montre de collectionneur réinterprêtée

La Maison dévoile une édition limitée à 188 exemplaires, qui réinterprète sa toute première montre-bracelet apparue sur la scène horlogère en 1988. 

27.11.2025 by Karen Rouach
Pop Culture

Les salaires vertigineux des acteurs de "Stranger Things"

Du premier épisode aux adieux imminents, les acteurs de Stranger Things ont vu leurs carrières — et leurs revenus — exploser avec la série phénomène de Netflix.

27.11.2025 by Pauline Borgogno
People

Quel avenir pour Travis Kelce à la NFL : poursuivre sa légende ou tourner la page ?

À 36 ans, le tight end des Chiefs annonce qu’il décidera d’ici mars 2026 s’il poursuit sa carrière ou prend sa retraite.

27.11.2025 by Pauline Borgogno
