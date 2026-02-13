Fashion Week

Chez Michael Kors, la célébration de 45 ans de création

À l’Opéra du Lincoln Center, Michael Kors a célébré les 45 ans de sa maison avec un défilé automne-hiver 2026 vibrant d’élégance urbaine et de résilience.

13.02.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Getty Images

