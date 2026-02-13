Jung Kook rejoint Hublot en tant qu'Ambassadeur Mondial
Hublot nomme Jung Kook Ambassadeur Mondial et scelle l’union entre l’avant-garde horlogère et la puissance créative de la pop contemporaine.
Hublot nomme Jung Kook Ambassadeur Mondial et scelle l’union entre l’avant-garde horlogère et la puissance créative de la pop contemporaine.
À l’occasion du lancement européen de la série FX Love Story : John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, Vestiaire Collective dévoile une sélection exclusive de plus de 800 pièces de seconde main inspirées de l’esthétique minimaliste et intemporelle du couple mythique.