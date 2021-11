Rock star, mode d’emploi

Bohemian Rhapsody, A Star is Born et Rocketman ne sont que la partie émergée d’une tendance du cinéma à croire plus que jamais dans le pouvoir transformateur de la pop et du rock. Passage en revue d’une constellation de nouveaux films musicaux avec, entre autres, Elle Fanning, Natalie Portman ou Elisabeth Moss, qui résument cinq façons d’atteindre la gloire.