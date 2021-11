Angelo Lamparelli : "Je suis davantage intéressé par les gens ordinaires"

C'est entre les murs d’une chambre d’hôtel aux contours intemporels que le photographe Angelo Lamparelli plante le décor de sa série photo : un cadre calme et luxueux où les rayons du matin illuminent les robes portées la nuit précédente, alors que le doux soleil de l’après-midi donne corps à des situations et à des moments familiers, empreints d’un réalisme moderne aux allures méditatives. Puisant son inspiration dans les tableaux d’Edward Hopper, le décor donne le ton et l’ambiance de cette chambre qui dévoile un quotidien tourné vers l’avenir. Rencontre avec le photographe Angelo Lamparelli.