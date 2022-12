Quel livre offrir absolument aux fans d’Alain Bashung ?

Vingt-deux ans de musique, et l’ADN Phoenix semble durablement fait d’agilité, de curiosité pour d’autres horizons, d’élégance mélodique et de mélancolie pudique, même (et surtout ?) sous des atours les plus entraînants. Le neuf “Alpha Zulu” revigorera les cœurs les plus amers et les corps les plus endoloris. Avec le chanteur Thomas Mars et le guitariste Christian Mazzalai, retour sur sa genèse.