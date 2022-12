Villa pionnière dans les domaines de la mode, de l’architecture et de l’environnement, la Green Galaxie fait rayonner les artistes les plus émergents du moment. Après avoir accueilli la Biennale du liège de l’Esterel, elle vient de se muer en une entité d’un autre genre en accueillant la résidence de l’artiste Le Diouck, qui s’est entouré des nouveaux noms de la scène musicale, de Sasha Rudy à Joséphine de la Baume en passant par Bamao Yendé, Suki, etc.; tous habillés en Kitsuné, pour enregistrer un premier album inédit et exclusif sous le label indépendant Interlope.