Cet été, on joue la carte de l’audace avec des cocktails "fort de cafés" proposés par Anne Caron, fraîchement sacrée Meilleur Ouvrier de France. Pour changer des recettes vues et revues, en 2023 on sirotera avec panache ! Découvrez sans plus tarder les 3 recettes ultra désaltérantes signées Caron, idéales pour se rebooster avant la rentrée.