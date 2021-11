Perrier-Jouët enchante Design Miami

Pour la septième année consécutive, Perrier-Jouët a posé sa vision poétique au cœur de la foire Design Miami (5-9 décembre). Aux manettes de cette édition : qui mieux que l’artiste britannique Bethan Laura Wood pouvait incarner le nouveau manifesto de la Maison de champagne ? Rien moins qu’un “Art of the Wild”, ou lorsque la nature vivante et vibrante, affranchie de ses entraves reprend ses droits et impose sa voix ! L’artiste et Axelle de Buffévent, directrice du style, nous éclairent sur ce monde joyeux et libre.