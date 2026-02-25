"Options" : la naissance d’une nouvelle voix pop, Seanna Pereira
Avec Options, Seanna Pereira signe une entrée pop aussi assurée qu’émancipatrice, prélude vibrant à un premier EP où vulnérabilité et puissance se répondent sans concession.
Avec Options, Seanna Pereira signe une entrée pop aussi assurée qu’émancipatrice, prélude vibrant à un premier EP où vulnérabilité et puissance se répondent sans concession.
Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.