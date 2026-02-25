Pop Culture

"Options" : la naissance d’une nouvelle voix pop, Seanna Pereira

Avec Options, Seanna Pereira signe une entrée pop aussi assurée qu’émancipatrice, prélude vibrant à un premier EP où vulnérabilité et puissance se répondent sans concession.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Image courtesy of Seanna Pereira, shot by Brooke James

Fashion Week

Chez Jil Sander, le minimalisme s’offre une part d’ombre

Pour sa nouvelle saison chez Jil Sander, Simone Bellotti approfondit le dialogue entre rigueur minimaliste et sensualité trouble, réinterprétant l’héritage avec une liberté mesurée.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Fendi, Maria Grazia Chiuri signe une première magistrale

À Milan, Maria Grazia Chiuri orchestre pour Fendi une collection automne-hiver 2026-27 aussi érudite que contemporaine, plaçant le collectif et l’héritage romain au cœur d’un vestiaire ultra-désirable.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
French Riviera

Milan, capitale en tension : le Carlton comme refuge élégant pendant les Jeux

Lorsque les Jeux Olympiques redessinent temporairement la cartographie d’une ville, ils en révèlent aussi les contrastes.

22.02.2026 by Jenny Mannerheim
Fashion Week

Le Voyage du pirate bourgeois des Filles d’Eva

Matteo Evandro Manzini fait ses débuts officiels à la Fashion Week de Milan. La collection automne-hiver 2026-27 de Les Filles d'Eva est un voyage à travers les souvenirs vénitiens, le savoir-faire tailleur et les influences orientales.

25.02.2026 by Simone Vertua
Voyage

Chalets privés à Megève : l'alternative chic

Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.

11.02.2026 by Christian-Luc Parison
Industry Trends

Gabbriette, muse magnétique de la nouvelle campagne bridal Jimmy Choo

Avec The Rules of Engagement, Jimmy Choo signe une ode contemporaine à la mariée libre, incarnée par une Gabbriette magnétique et résolument moderne.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Hommes

Jung Kook incarne le nouveau souffle denim de Calvin Klein

Pour le Printemps 2026, Calvin Klein confie à Jung Kook un nouveau manifeste denim, entre héritage 90’s et modernité vibrante.

25.02.2026 by Pauline Borgogno