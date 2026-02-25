Gabbriette, muse magnétique de la nouvelle campagne bridal Jimmy Choo
Avec The Rules of Engagement, Jimmy Choo signe une ode contemporaine à la mariée libre, incarnée par une Gabbriette magnétique et résolument moderne.
Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.
La Maison Loewe annonce l’acteur canadien Théodore Pellerin comme nouvel ambassadeur, premier talent masculin à rejoindre la griffe sous la direction créative de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, dans une rencontre placée sous le signe de l’affinité et de l’exigence.