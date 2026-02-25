Industry Trends

Gabbriette, muse magnétique de la nouvelle campagne bridal Jimmy Choo

Avec The Rules of Engagement, Jimmy Choo signe une ode contemporaine à la mariée libre, incarnée par une Gabbriette magnétique et résolument moderne.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Jimmy Choo

Industry Trends

The Portrait Series III : Sarah Burton met en scène l'âme plurielle de Givenchy

Pour l’été 2026, Sarah Burton signe une campagne Givenchy où les regards se croisent et les talents féminins se répondent dans une célébration sensible du collectif.

20.02.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Tommy Hilfiger ouvre les portes d’un printemps solaire et iconique

Pour le Printemps 2026, Tommy Hilfiger orchestre une célébration solaire et transgénérationnelle de son "Classic American Cool", entre héritage preppy et énergie contemporaine.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

The Pool : le miroir du désir à Pitti Uomo 110

Du 16 au 19 juin prochains, à la Fortezza da Basso de Florence, Pitti Uomo 110 s’immergera dans The Pool, un thème où le temps se suspend et le désir se reflète à la surface de l’eau.

20.02.2026 by Pauline Borgogno

Fashion Week

Le Voyage du pirate bourgeois des Filles d’Eva

Matteo Evandro Manzini fait ses débuts officiels à la Fashion Week de Milan. La collection automne-hiver 2026-27 de Les Filles d'Eva est un voyage à travers les souvenirs vénitiens, le savoir-faire tailleur et les influences orientales.

25.02.2026 by Simone Vertua
Voyage

Chalets privés à Megève : l'alternative chic

Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.

11.02.2026 by Christian-Luc Parison
Industry Trends

Gabbriette, muse magnétique de la nouvelle campagne bridal Jimmy Choo

Avec The Rules of Engagement, Jimmy Choo signe une ode contemporaine à la mariée libre, incarnée par une Gabbriette magnétique et résolument moderne.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Hommes

Jung Kook incarne le nouveau souffle denim de Calvin Klein

Pour le Printemps 2026, Calvin Klein confie à Jung Kook un nouveau manifeste denim, entre héritage 90’s et modernité vibrante.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Tommy Hilfiger ouvre les portes d’un printemps solaire et iconique

Pour le Printemps 2026, Tommy Hilfiger orchestre une célébration solaire et transgénérationnelle de son "Classic American Cool", entre héritage preppy et énergie contemporaine.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Pop Culture

Lily Collins va incarner Audrey Hepburn au cinéma

L’actrice Lily Collins incarnera Audrey Hepburn dans un film consacré aux coulisses du classique Diamants sur canapé, explorant la naissance d’un mythe et l’aube d’une femme moderne.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Avec "The House of Mugler", David Hoyle met Mugler en scène

La Maison Mugler dévoile une série digitale inédite où l’artiste performeur David Hoyle explore, avec irrévérence, la théâtralité et la puissance transformatrice du vêtement.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Hommes

Théodore Pellerin est nommé ambassadeur Loewe

La Maison Loewe annonce l’acteur canadien Théodore Pellerin comme nouvel ambassadeur, premier talent masculin à rejoindre la griffe sous la direction créative de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, dans une rencontre placée sous le signe de l’affinité et de l’exigence.

25.02.2026 by Pauline Borgogno