Hommes

Jung Kook incarne le nouveau souffle denim de Calvin Klein

Pour le Printemps 2026, Calvin Klein confie à Jung Kook un nouveau manifeste denim, entre héritage 90’s et modernité vibrante.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Calvin Klein

Tags

hommescalvin-kleinJung Kookdenim

