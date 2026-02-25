Lily Collins va incarner Audrey Hepburn au cinéma
L’actrice Lily Collins incarnera Audrey Hepburn dans un film consacré aux coulisses du classique Diamants sur canapé, explorant la naissance d’un mythe et l’aube d’une femme moderne.
Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.
La Maison Loewe annonce l’acteur canadien Théodore Pellerin comme nouvel ambassadeur, premier talent masculin à rejoindre la griffe sous la direction créative de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, dans une rencontre placée sous le signe de l’affinité et de l’exigence.