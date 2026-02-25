Pop Culture

Lily Collins va incarner Audrey Hepburn au cinéma

L’actrice Lily Collins incarnera Audrey Hepburn dans un film consacré aux coulisses du classique Diamants sur canapé, explorant la naissance d’un mythe et l’aube d’une femme moderne.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
dress formal wear adult female person woman evening dress staircase fashion high heel
 

Tags

pop-culturefilmbiopicLily Collinsaudrey-hepburn

Articles associés

hat photography cap mobile phone head person face adult female woman

Pop Culture

Le retour de Blair Waldorf, reine éternelle de l’Upper East Side, c'est pour bientôt !

Vingt ans après Gossip Girl, Blair Waldorf s’apprête à reconquérir New York dans un roman événement signé Cecily von Ziegesar.

09.02.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman male man photography dancing formal wear dress

Pop Culture

Le Met Gala 2026 dévoile son prochain dress code, "Fashion is Art"

Le 4 mai 2026, le Met Gala érigera le vêtement en œuvre d’art vivante sous le thème ambitieux de Fashion is Art.

23.02.2026 by Pauline Borgogno
staircase blouse adult female person woman portrait book pants wristwatch

Pop Culture

Le club de lecture de Dua Lipa fait escale à Paris

Le 25 février prochain, la pop star Dua Lipa investira le bar De Vie pour une édition parisienne de son book club Service95, entre échanges de livres et atelier de céramique.

16.02.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

performer person solo performance adult female woman clothing coat

Fashion Week

Le Voyage du pirate bourgeois des Filles d’Eva

Matteo Evandro Manzini fait ses débuts officiels à la Fashion Week de Milan. La collection automne-hiver 2026-27 de Les Filles d'Eva est un voyage à travers les souvenirs vénitiens, le savoir-faire tailleur et les influences orientales.

25.02.2026 by Simone Vertua
architecture building housing house cabin log cabin hotel

Voyage

Chalets privés à Megève : l'alternative chic

Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.

11.02.2026 by Christian-Luc Parison
high heel shoe adult female person woman flower flower arrangement dress flower bouquet

Industry Trends

Gabbriette, muse magnétique de la nouvelle campagne bridal Jimmy Choo

Avec The Rules of Engagement, Jimmy Choo signe une ode contemporaine à la mariée libre, incarnée par une Gabbriette magnétique et résolument moderne.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
person jewelry necklace photography publication book head face indoors bracelet

Hommes

Jung Kook incarne le nouveau souffle denim de Calvin Klein

Pour le Printemps 2026, Calvin Klein confie à Jung Kook un nouveau manifeste denim, entre héritage 90’s et modernité vibrante.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
accessories handbag chair adult female person woman shoe grass wristwatch

Industry Trends

Tommy Hilfiger ouvre les portes d’un printemps solaire et iconique

Pour le Printemps 2026, Tommy Hilfiger orchestre une célébration solaire et transgénérationnelle de son "Classic American Cool", entre héritage preppy et énergie contemporaine.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
dress formal wear adult female person woman evening dress staircase fashion high heel

Pop Culture

Lily Collins va incarner Audrey Hepburn au cinéma

L’actrice Lily Collins incarnera Audrey Hepburn dans un film consacré aux coulisses du classique Diamants sur canapé, explorant la naissance d’un mythe et l’aube d’une femme moderne.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
clothing costume person adult female woman accessories belt

Industry Trends

Avec "The House of Mugler", David Hoyle met Mugler en scène

La Maison Mugler dévoile une série digitale inédite où l’artiste performeur David Hoyle explore, avec irrévérence, la théâtralité et la puissance transformatrice du vêtement.

25.02.2026 by Pauline Borgogno
head person face photography portrait body part jaw

Hommes

Théodore Pellerin est nommé ambassadeur Loewe

La Maison Loewe annonce l’acteur canadien Théodore Pellerin comme nouvel ambassadeur, premier talent masculin à rejoindre la griffe sous la direction créative de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, dans une rencontre placée sous le signe de l’affinité et de l’exigence.

25.02.2026 by Pauline Borgogno