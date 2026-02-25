Tommy Hilfiger ouvre les portes d’un printemps solaire et iconique
Pour le Printemps 2026, Tommy Hilfiger orchestre une célébration solaire et transgénérationnelle de son "Classic American Cool", entre héritage preppy et énergie contemporaine.
Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.
La Maison Loewe annonce l’acteur canadien Théodore Pellerin comme nouvel ambassadeur, premier talent masculin à rejoindre la griffe sous la direction créative de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, dans une rencontre placée sous le signe de l’affinité et de l’exigence.