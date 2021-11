Maria Schneider, une muse pas comme les autres

Scandaleuse, rebelle, victime et muse pas tout à fait consentante de la libération sexuelle, Maria Schneider, l’actrice de “Dernier Tango à Paris” et “Profession : reporter”, continue d’inquiéter l’érotisme moderne. La journaliste Vanessa Schneider, sa petite-cousine et première admiratrice, livre dans un récit autobiographique délicat quelques clés intimes de cette enfant blessée.