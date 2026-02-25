Avec "The House of Mugler", David Hoyle met Mugler en scène
La Maison Mugler dévoile une série digitale inédite où l’artiste performeur David Hoyle explore, avec irrévérence, la théâtralité et la puissance transformatrice du vêtement.
Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.
La Maison Loewe annonce l’acteur canadien Théodore Pellerin comme nouvel ambassadeur, premier talent masculin à rejoindre la griffe sous la direction créative de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, dans une rencontre placée sous le signe de l’affinité et de l’exigence.